متحمسة جدًا.. جميلة عوض تكشف آخر استعدادها قبل إقامة حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد الفنانة جميلة عوض للاحتفال بزفافها على المونتير أحمد حافظ، مساء اليوم الخميس، داخل أحد قاعات قلعة محمد علي.

وكشفت جميلة عوض، عن آخر استعدادها لحفل زفافها مساء اليوم، خلال تجهيزاتها من داخل الفندق، قائلة: "أنا بحب التفاصيل أوي، وبحب أدخل في كل حاجة وأكتر حاجة شخصية بالنسبالي مهمة هي مكان الفرح أنه في القلعة".

وأضافت: "تاني حاجة مميزة بالنسبالي أول وثاني رقصة، أنا ملحقتش أتمرن اوي لو شوفتوا حاجة مش مظبوطة هيبقى مني أنا.. أنا متحمسة جدًا لحفل الزفاف".

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على عقد القران.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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