فن ومشاهير

رقص جميلة عوض مع عريسها في حفل زفافها (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة جميلة عوض ترقص بحفل زفافها مع عريسها المونتير أحمد حافظ.

وظهرت "جميلة" مع زوجها يرقصان على الطبل والمزمار البلدي، ويقام حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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