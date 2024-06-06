شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل بى جوردن: لا يوجد تاريخ محدد لطرح I Am Legend 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى مايكل بي جوردان تحديثًا حول فيلم I Am Legend 2 مع النجم العالى ويل سميث، في حديثه لمجلة PEOPLE، تحدث جوردان عن التكملة القادمة لفيلم الإثارة والتشويق بعد نهاية العالم لعام 2007 بعنوان " I Am Legend "، والذي قام ببطولته ويل سميث.

تم الإعلان عن I Am Legend 2 لأول مرة في مارس 2022، حيث يعيد سميث دوره كعالم روبرت نيفيل.

وقال جوردان أنهم "ما زالوا يعملون على السيناريو ويصلون به إلى المستوى المطلوب، وأضاف:" لا يوجد تاريخ محدد لإصدار العمل بعد، ولست متأكدًا تمامًا من المكان الذي سنصور فيه ذلك، لكنني متحمس حقًا للوقوف مع سميث أمام الكاميرا".

في العام الماضي، أكد منتج وكاتب الجزء الثاني أكيفا جولدسميث أن فيلم I Am Legend 2، سيحتوي على قفزة زمنية.

فيلم I Am Legend مقتبس من رواية ريتشارد ماثيسون عام 1954 التي تحمل نفس الاسم، وأخرج الفيلم فرانسيس لورانس عام 2007، وقام ببطولة الفيلم سميث في دور عالم الفيروسات روبرت نيفيل، الناجي الوحيد من الطاعون الذي صنعه الإنسان والذي يحول البشر إلى وحوش متعطشة للدماء، الذين يتبعونه وهو يقاتل للعثور على علاج.