ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لجلسة تصوير جديدة نشرت صوراً منها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. عمرو دياب يغضب الجمهور بتصرفه مع مهندس الصوت في زفاف ريم سامي - بالفيديو

والتقطت الصور لـ دانييلا في عدة وضعيات من بينها وهي مستلقية وأخرى وهي جالسة وأيضاً وقوفاً.

وقد بدت الاحترافية في التصوير واضحة لكل من يشاهد الصور وقد أظهر المصوّر انسيابية قوام دانييلا وجمال ملابسها.

وقد اختارت الممثلة اللبنانية الرشيقة فستاناً أسود بقصة الكتف الواحد وتنورته وصلت إلى تحت الركبة بقليل وتميّظز بفتحة جانبية من ناحية اليمين وجاء أنيقاً رغم بساطته إلا أن قماشه وقصته تلاءم مع جسد دانييلا التي منحته أناقة بارزة.

وكذلك ارتدت دانييلا في بعض الصور سترة طويلة باللون الذهبي المزركش بدرجة داكنة ووضعت في صور أخرى نظارات شمسية وانتعلت حذاء أسود بكعب متوسط أظهر جمال الفستان.

إشارة إلى أن دانييلا رحمة إنضمت إلى شركة الصباح إخوان، ومن المقرر أن تلعب دانييلا بطولة مسلسل لم تتوضح معالمه بعد.

كما أكد الصباح أن لا علاقة لـ دانييلا بمسلسل الممثل السوري تيم حسن الجديد، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بل سيكون لكل واحد منهما عمل خاص من بطولته.



كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة ساحرة بفستان أسود يظهر أنوثتها الفائقة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.