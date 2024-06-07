هذا الفيلم في الصدارة.. 3.2 مليون دولار إيرادات شباك التذاكر السعودي في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم الأميركي Furiosa: A Mad Max Saga، إخراج جورج ميلر، إيرادات شباك التذاكر السعودي، لهذا الأسبوع، مُحققاً 2.12 مليون ريال (566 ألف دولار أميركي) لـ37.4 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل أسبوعين، 4 مليون ريال (مليون دولار تقريباً) مقابل 67.1 ألف تذكرة، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الأفلام السعودية.

وتشهد دور العرض بالمملكة، حالة تنافسية شديدة، بين 51 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، نحو صدارة شباك التذاكر، فقد حققت هذه الأفلام طوال الأسبوع الماضي، أكثر من 12.12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) لـ261.8 ألف تذكرة.

قائمة Top 10

واستعرضت بيانات هيئة الأفلام السعودية، قائمة Top 10، وجاء فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، في المركز الثاني، مُحققاً مليون ريال (270.8 ألف دولار) لـ21.7 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الماضية، نحو 21.4 مليون ريال (5.7 مليون دولار) مقابل 431.7 ألف تذكرة مباعة.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة The Garfield Movie، بالمركز الثالث، مُحققاً 951.6 ألف ريال (253.7 ألف دولار) لـ23.3 ألف تذكرة، ليُحقق طوال الأسبوعين الماضيين 1.7 مليون ريال (477.2 ألف دولار) لـ41.4 ألف تذكرة.

وذهب المركز الرابع، إلى فيلم Kingdom Of The Planet Of The Apes، بعدما حقق 869.2 ألف ريال (231.7 ألف دولار) لـ18.3 ألف تذكرة، فيما تجاوزت الإيرادات التي حققها على مدار الشهر الماضي 7.93 مليون ريال (2.11 مليون دولار) مقابل 136.5 ألف تذكرة مباعة.

وفي الأسبوع الأول لهما هناك، جاء فيلم الرعب الأميركي Tarot: The Death Card، في المركز الخامس، مُحققاً 824.6 ألف ريال (219.8 ألف دولار) لـ17.6 ألف تذكرة، لاحقه بالمركز السادس، فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، فقد حقق 761 ألف ريال (203 ألف دولار) لـ14.8 ألف تذكرة.

أما الفيلم السعودي “شباب البومب” جاء بالمركز السابع، بعدما حقق 692 ألف ريال (184.5 ألف دولار) لـ18.6 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه طوال الشهرين الماضيين 23.19 مليون ريال (6.18 مليون دولار) لأكثر من 543 ألف تذكرة مباعة.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة Detective Conan، بالمركز الثامن، بالتزامن مع الأسبوع الأول له في دور العرض السعودية، فقد حقق 532 ألف ريال (141.8 ألف دولار) مقابل 12.4 ألف تذكرة، تلاه فيلم الأنيمشن Turbo، والذي حقق 517.9 ألف ريال (138 ألف دولار) لـ13.7 ألف تذكرة، ليُحقق طوال الأسبوعين الماضيين 1.37 مليون ريال (367.7 ألف دولار) مقابل 34.6 ألف تذكرة.

وتذيل قائمة Top 10، فيلم الأكشن الكوميدي The Fall Guy، والذي حقق 513.6 ألف ريال (136.9 ألف دولار) لأكثر من 9 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 5 أسابيع، 6.9 مليون ريال (1.84 مليون دولار) لـ120 ألف تذكرة مباعة.