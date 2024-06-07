غادة عادل: “أهل الكهف” من أهم أعمالي.. وبدأنا تحضيره قبل 5 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنافس الفنانة غادة عادل، في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، بفيلم “أهل الكهف”، الذي سيُطرح في دور العرض المصرية بداية من يوم 12 يونيو الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل.

وكشفت غادة عادل، خلال حوارها مع “الشرق”، أنها تُجسد شخصيتين داخل الأحداث، الأولى “أميرة” تتواجد مع أهل الكهف قبل أن يناموا لمدة 3 قرون، والشخصية الثانية تظهر لهم بعد ذلك، موضحة أنهما يتشابهان إلى حدّ ما في الملامح الخارجية، لكن التفاصيل مختلفة تماماً.

وأكدت أن “تجسيد شخصيتين في عمل فني واحد، مسألة شديدة الصعوبة، وتطلب مجهوداً كبيراً منّي في الكواليس، لكن كان لدىّ حماس شديد للتجربة”، واصفة هذا الفيلم بقولها: “من أهم وأضخم الأعمال السينمائية التي قدمتها على مدار مشواري الفني”.

وتابعت “تحمست للفيلم، نظراً لطبيعة القصة وأهميتها، كما أنه يجمعني بالمخرج عمرو عرفة، الذي سبق وتعاونت معه في أكثر من عمل، وبيننا تفاهماً كبيراً في الكواليس”.

وأشارت إلى رحلتها الطويلة مع “أهل الكهف”، والتي تمتد لأكثر من 5 سنوات، قائلة: “الفيلم تأجل تصويره لفترة بسبب جائحة كورونا، ثم توقف مرة أخرى لظروف إنتاجية، حتى انتهينا منه كاملاً العام الماضي، بعد تصوير مجموعة كبيرة من المشاهد في المغرب”.

الفيلم مأخوذ عن مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم، التي تحمل الاسم ذاته، وكتب له المعالجة والسيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في البطولة بجانب غادة عادل، كلّ من خالد النبوي، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح.

وتدور الأحداث في إطار درامي خيالي تاريخي، حول عدة أشخاص يهربون من خطر يواجههم ثم ينامون، وعندما يستيقظون يكتشفون أنه قد مر على نومهم 3 قرون، ويخوضون صراعات عديدة داخل الزمن الجديد.

“لانش بوكس”

وتطرقت غادة عادل، إلى مسلسل “لانش بوكس” التي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي، والمستوحاة أحداثه من المسلسل الأميركي الشهير Good Girls، وشاركها البطولة جميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، وهشام إسماعيل.

وقالت إنها تحمست لتلك التجربة التلفزيونية، لارتباطها الشديد بالقصص الكوميدية، والتي تتناسب مع جمهور دراما رمضان، كما أن القصة تحمل شكلاً جديداً عليها، وشخصية “بسمة” التي جسدتها داخل العمل لم يسبق لها تقديمها من قبل.

ولفتت إلى إصابتها بإجهاد شديد خلال تصوير المسلسل، بسبب ضغط الوقت، الأمر الذي دفعها لتفضيل المسلسلات القصيرة ومنحها الأولوية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن “هذه النوعية من الأعمال تتيح لي التركيز أكثر في كل تفاصيل العمل، كما أنها صارت تحظى بتفاعل كبير من الجمهور”.

واستشهدت غادة عادل، في حديثها بمسلسل “حالة خاصة” الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية، والمكون من 10 حلقات فقط، قائلة: “العمل نال ردود فعل واسعة من قبل الجمهور والنقاد أيضاً، وذلك نظراً لتناوله موضوعاً هاماً، وهو مرض التوحد”.

وأوضحت أنها لم تكن لديها المعلومات الكافية عن هذا المرض، قبل تعاقدها على المسلسل، “تطلعت على كل ما يتعلق بالتوحد، من خلال مقابلتي مجموعة كبيرة من المرضى خلال التحضير، ووجدت أنهم يتمتعون بذكاء شديد، ولديهم قدرات قد تفوق الأشخاص العاديين”.

وأبدت سعادتها لاختيارها سفيرة للتوعية بمرض التوحد من “الجمعية المصرية للأوتيزم”، وذلك بعد تقديمها للمسلسل، مشددة على حرصها على دعم الجمعية والمرضى بكامل طاقتها.

مسلسل “حالة خاصة” عُرض مع بداية العام الجاري، وهو تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وشارك في البطولة بجانب غادة عادل، كل من طه دسوقي، وهاجر السراج.

“سينما المرأة”

وعن تكريمها من مهرجان أسوان لسينما المرأة، في دورته الماضية، قالت: “فخورة بالتكريم من أحد أهم المهرجانات السينمائية العربية التي تهتم بقضايا المرأة، وهو تقدير كبير لي”.

وتابعت “التكريم شيء مهم جداً للفنان، ودافع كبير للاستمرار والاجتهاد أكثر، لتقديم أعمال فنية أقوى، واعتبر التكريم لأي شخص في مجال عمله أمر يدفعه لمواصلة عمله بحماس أكثر وتقديم أفضل ما لديه”، مؤكدة أنها صارت تحرص على اختيار أعمالها الفنية، وأن تتناول قضايا اجتماعية مهمة، انطلاقاً من دور الفنان اتجاه مجتمعه.

واختتمت غادة عادل، حوارها مع “الشرق”، بالحديث عن فيلمها الجديد “وفيها إيه يعني” الذي تصوره خلال هذه الفترة مع ماجد الكدواني، وأسماء جلال، وميمي جمال، والعمل تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي.

وأوضحت أن الفيلم يتناول موضوعاً إنسانياً جذاباً في إطار لايت اجتماعي، حيث إن القصة قائمة على مواقف إنسانية متنوعة، لافتة إلى أنها شخصيتها داخل الفيلم بها ملامح كوميدية فيما يخص علاقتها بماجد الكدواني.