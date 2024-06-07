“لا يد اعلى من يد الله”.. إليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية اليسا عبر حسابها الرسمي على موقع X، منشورا اء فيه: “لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة. “

وأضافت: “النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. “

وختمت: “شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء”.

وكانت إليسا قد أطلقت منذ شهر تقريباً ألبومها الجديد “أنا سكّتين” من إنتاج شركة “آي ريكوردز”، وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات”.

ويتضمن ألبوم “أنا سكّتين” 12 أغنية: “بتمايل على البيت”، و”أنا سكتين”، و”فرحانة معاك”، و”كلو وهم”، و”العقد”، و”النظرة الأولى”، و”شو كان بيمنعك”، و”من أول السطر”، و”حظي ضحك لي”، و”النظرات”، و”جوليو وفيروز”.