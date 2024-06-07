فن ومشاهير

بعد ظهورها ببطن منتفخ.. ليدي غاغا تحسم حقيقة حملها!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت النجمة ليدي غاغا الشائعات التي تتعلق بمسألة حملها بطفلها الأول من رجل الأعمال مايكل بولانسكي بعد ظهورها ببطن منتفخ أثناء حضورها حفل زفاف شقيقتها ناتالي جيرمانوتا في ولاية ماين الأميركية.

ونشرت غاغا مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك وكتبت: “لست حاملاً، أنا فقط في حالة سيئة وأبكي في صالة الألعاب ”.

كما نشرت غاغا أيضاً مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس وكتبت: “لست حاملاً”.

@ladygaga

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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