جينيفر أنيستون تعترف بأفضال نيكول كيدمان عليها.. وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن النجمة الأميركية، جينيفر أنيستون، ممتنةٌ لوجود مواطنتها النجمة نيكول كيدمان في حياتها، والصداقة التي تجمعهما منذ سنوات. ففي جلسةٍ حوارية، شاركت فيها الصديقتان مع «ذا هوليوود ريبورتر»، أكدت أنيستون أن مجرد وجود كيدمان أمرٌ مفيدٌ للغاية.

وقالت أنيستون (55 عاماً)، في الجلسة التي شاركت بها أيضاً النجمات: جودي فوستر، وبري لارسون، ونعومي واتس، وآنا ساواي، وصوفيا فيرغارا، إن وجود كيدمان في موقع تصوير فيلمهما «Just Go with It»، عام 2011، كان ذا قيمة بالنسبة لها.

وأكدت أنيستون أن الأمر لا يتعلق فقط بالعمل، بل بالحياة بالمجمل، وذلك بعدما أشارت الممثلة لارسون إلى أنها حرصت على تكوين صداقات مع نساء أخريات في الصناعة، خلال حياتها المهنية.

وبعد هذا التأكيد، توجهت أنيستون إلى كيدمان، بالقول: «عندما قمنا بهذا الفيلم في هاواي، ساعدتني في الكثير من الأشياء الصعبة التي كنت أمر بها. بمجرد أن يكون لدينا هذا المجتمع، فهو مفيد للغاية».

وكانت كيدمان وأنيستون لعبتا البطولة إلى جانب النجم آدم ساندلر في فيلم «Just Go with It»، وهو فيلم كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول جراح تجميل يدعى «داني» (آدم ساندلر)، يستعين بمساعدته «كاثرين» (أنيستون)، للتظاهر بأنها زوجته، بينما تظهر كيدمان في الفيلم بدور «ديفلين»، وهي صديقة «كاثرين»، حيث التقتا خلال رحلة جماعية إلى هاواي.

وفي حين لم تتوسع كيدمان وأنيستون في تجربتهما خلال تصوير الفيلم، أو الحديث أكثر عن صداقتهما، أشارت كيدمان، ونعومي واتس، إلى صداقتهما الطويلة كمثال على دعم النساء لبعضهن بعضاً في صناعة الترفيه.

وأوضحت واتس أن كيدمان كانت بمثابة القوة المرشدة بالنسبة لها، مبينةً أن صداقتهما تمتد لأربعين عاماً، حيث كانتا صديقتين حتى قبل دخول مجال التمثيل.

وتحدثت النجمتان، أيضاً، عن الأثر العاطفي والجسدي، الذي يمكن أن تحدثه أدوارهما، إذ كشفت كيدمان عن التحديات الشديدة التي واجهتها أثناء تصوير دور الزوجة التي تتعرض للإساءة، في مسلسل «Big Little Lies»، مشيرةً إلى أن الأمر كان صعباً للغاية على نفسها، إلا أنها أوضحت أن وجود أشخاصٍ داعمين يقلل الضغط.

وأوضحت نيكول، موجهةً حديثها للنجمات الموجودات، أن التواصل مع بعضهن بعضاً مهم للغاية، مشددةً على أن ذلك يعزز الحاجة إلى وجود الدعم المتبادل بين الممثلات.

يُذكر أن صداقة أنيستون وكيدمان بدأت عام 2005، خلال حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب»، وتطوّرت العلاقة لاحقًا في موقع تصوير فيلم «Just Go with It»، وقد وصفت أنيستون لحظة رؤيتها لكيدمان بالمبهرة، حيث قالت ذات مرة: «أتذكر لقاء هذه المرأة الجميلة الطويلة حيث كانت تقف مع والدتها وأبيها، لقد كنت منبهرةً تمامًا».