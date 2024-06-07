هكذا احتفل صلاح عبد الله بفوز مصر على بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان صلاح عبد الله، بفوز المنتخب المصري على نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس باستاد القاهرة، على طريقته الخاصة.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على "إكس": "مبروك لمصر ولكن.....!!!".

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات بالعلامة الكاملة، بينما توقف منتخب بوركينا فاسو عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

اقرأ أيضا:

أنقذ طفلين وأم.. تفاصيل جديدة عن مصرع عازف الساكسفون محمد علي

سرقة وتشهير ودهس.. فنانون طاردتهم البلاغات: أبرزهم أصالة وبيكا