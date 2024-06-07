بعد فيلمه عن محمد صلاح.. أحمد قدري يُخرج كليب موسيقي تم تصويره في الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق المخرج أحمد قدري أجدد أعماله الموسيقية "في انتظار الشمس Waiting for The Sun"، وهو فيديو كليب موسيقي تم تصويره في قلب سفح الأهرامات.

الكليب الموسيقي تم تصويره داخل الأهرامات وتحديدا أمام هرم منكاورع، ويظهر خلاله قدري جوانب جديدة من المكان العريق عبر زوايا تصوير متعددة منها التصوير الجوي "درون" ليجسد سحر وجمال أصغر أهرامات الجيزة وأعجوبة من عجائب الدنيا السبعة.

ويعيد الكليب الجديد أحمد قدري للتعاون مع هشام خرما بعد تعاونهما سويا في كليب "مراكش" الذي تم تصويره في المغرب، إضافة إلى الكليب الاستثنائي "كن"، كليب موسيقي يتم تصويره في آيسلندا وسط الجلد وسحر الطبيعة البيضاء.

ويأتي كليب "في انتظار الشمس" في ثاني محطات رحلة ألبوم الموسيقار هشام خرما الجديد، الذي يسعى خلاله لإبراز جمال المناطق السياحية في مصر عبر الموسيقى، بعد إطلاق أول أغاني ألبوم "نروح لبعيد" التي جمعته لأول مرة مع المطربة اللبنانية جوانا مرقص، ويتعاون المخرج أحمد قدري في تصوير ثلاثة كليبات من أغاني الألبوم المنتظر.

وكشف أحمد قدري كواليس الكليب قائلا في بيان صحفي إن تصويره استغرق ست ساعات متواصلة، واختار أن يتم إظهار الأهرامات بشكل غير معتاد عبر كادرات وزوايا تصوير خاصة في كليب "عالمي" يبرز خلاله سحر أقدم الأماكن التاريخية وأشهرها في العالم، موجها عبر الكليب رسالة تسويقية للسياحة المصرية للجمهور الغربي عبر موسيقى هشام خرما.

أحمد قدري مخرج كليبات غنائية وأفلام وثائقية، أخرج فيلم وثائقي عن نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح، وينشغل حاليا بالانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "سابع سما" المقرر عرضه في عدة مهرجانات عالمية.