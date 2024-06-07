"ايه اليوم الحلو ده".. أحمد سعد يشعل حفل زفاف جميلة عوض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة جميلة عوض، مساء الخميس، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، والمقام داخل القلعة، وسط حضور كبير من كبار نجوم الفن والمجتمع.

وأحيا حفل الزفاف المطرب أحمد سعد، حيث أشعل أجواء الفرح بأشهر أغنياته التي طرحها مؤخراً منها "ايه اليوم الحلو ده، وسع وسع، سايرينا يادنيا"

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع حفل زفاف جميلة عوض، ومنهم لهضبة عمرو دياب والمطرب مصطفى قمر، والفنان خالد الصاوي، والفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد عز، والمنتج محمد السبكي والفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة منة شلبي والفنان آسر ياسين.

ورقصت جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ مع منة شلبي وآسر ياسين على أغنية "ايه اللي بيحصل ده" للمطرب الشعبي حكيم.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

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