تم تصويرها في أسوان.. أغنية "بنادي عليك" لـ شذى حسون تقترب من 300 ألف مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة العراقية شذى حسون أحدث أغانيها بعنوان "بنادي عليك" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واقتربت في ساعات قليلة من تحقيق 300 ألف مشاهدة.

أغنية "بنادي عليك" باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي درامي من حيث الكلمة واللحن.

صُورت أغنية "بنادي عليك" في أسوان أحد المناطق المصرية المميزة، وظهرت معالم أسوان الجميلة وصخورها ونيلها وغيرها من المشاهد الجمالية التي حرصت على إبرازها المخرجة المصرية بتول عرفة.

وتُعتبر أغنية "بنادي عليك" أولى أغاني ميني ألبوم شذى حسون الجديد الذي يضم أربع أغاني باللهجة المصرية بعناوين "بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة"، وصُورت جميعها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

أغنية "بنادي عليك" من كلمات فضل الراوي، وألحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.