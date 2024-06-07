هبة طوجي نجمة حفل افتتاح مهرجان موازين الموسيقي في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين الموسيقي الدولي في المغرب، وتشارك في حفل ضخم يُقام مساء الخميس 20 يونيو.

وتضع هبة لمستها الغنائية في مستهل نسخة العودة لمهرجان (موازين إيقاعات العالم) الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، بعد توقفه لمدة أربع سنوات متتالية منذ اندلاع أزمة كورونا، وذلك بإحيائها حفل غنائي ضخم على المسرح الوطني محمد الخامس، تحت إدارة الموسيقار والمنتج اللبناني الكبير أسامة الرحباني.

وتفتتح النجمة اللبنانية فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان موازين الدولي، الذي يشهد هذا العام مشاركة كوكبة من أشهر النجوم العالميين، في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان الدولي، من بينهم كاميلا كابيلو ونيكي ميناج وكالفين هاريس، وتوليفة من النجوم العرب.

ويعيد هذا الحفل المنتظر هبة طوجي لجمهورها المغربي بعد قرابة ست سنوات منذ أخر مشاركاتها في مهرجان موازين، بعد أصداء النجاح العالمي الذي لاقاه حفلها الكبير على مسرح الأولمبيا في باريس منذ أيام، والذي شهد مشاركة عدد من النجوم العالميين، منهم لارا فابيان وفلوران باني وإبراهيم معلوف وماتيو شديد.

كما تأتي إطلالتها المغربية المنتظرة ضمن جولة حفلات عالمية تحييها هبة طوجي بدأتها من لندن مرورا بكندا في تورونتو ومونتريال، وصولا لفرنسا وتكملها في موطنها الأم لبنان بحفل "من أجل شباب لبنان" 23 يونيو الجاري.