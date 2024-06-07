بحضور الهضبة وحماقي .. 60 صورة من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة جميلة عوض مساء الخميس، بحفل زفافها داخل القلعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر حفل زفافها من الفنانين عمرو دياب ومحمد حماقي ومصطفى قمر وأحمد سعد ومنى زكي ولقاء سويدان ومنة شلبي وآسر ياسين وعمرو يوسف، وغيرهم.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

أنقذ طفلين وأم.. تفاصيل جديدة عن مصرع عازف الساكسفون محمد علي

سرقة وتشهير ودهس.. فنانون طاردتهم البلاغات: أبرزهم أصالة وبيكا