شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة مسيرة فنية طويلة ومستمرة من لبنان للوطن العربى.. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم اللبنانى راغب علامة بعيد ميلاده اليوم 7 يونيو، وظهرت موهبته منذ طفولته، وعلمه والده العزف على العود، ليشارك في برنامج إذاعى وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود.

كانت بداية انطلاقته من استوديو الفن عام 1982، حيث لاقى استحسان لجنة التحكيم، وحصل على المركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية، كما التحق بمعهد الموسيقى اللبناني، ومن ثم أطلق أول ألبوماته الذي حمل عنوان "بكرا بيبرم دولابك" وتوالت ألبوماته التي حققت نجاحات كبيرة كما شارك في عدد من برامج اكتشاف المواهب.

ومسيرة راغب علامة الفنية مستمرة وممتدة من لبنان وفى الوطن العربى حيث يحظى بشعبية جماهيرية وكبيرة من جمهوره في جميع أنحاء الوطن العربى، وتكون حفلاته في أنحاء العالم حشد جماهيرى يأتي له كل محبيه.

قدم العديد من الألبومات الغنائية خلال مشواره الغنائى الحافل الذى جعله واحداً من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى، وألبوماته هي " يا ريت" عام 1986، "الهدية" عام 1987، "ضوى الليل" عام 1988، "ما يجوز" عام 1989، "قلبي عشقها" عام 1990، "يا حياتي" عام 1993، "تؤام روحي" عام 1995، "فرق كبير" عام 1996، "برافو عليكي" عام 1997، "حبيبي يا ناس" عام 1999، "علمتيني" عام 2000، "سهروني الليل" عام 2001، "طب ليه" عام 2002، "الحب الكبير" عام 2004، "مش بعشقك" عام 2008، "سنين رايحة" عام 2010، "حبيب ضحكاتي" عام 2016.

وخلال مشوار راغب علامة قدم العديد من الكليبات الناجحة منها "أنا اسمى حبيبك"، "آسف حبيبتى"، "مغرم ياليل"، "سهرونى الليل"، "طب ليه"، "الحب الكبير"، "ناسينى العالم"، "عشت ليكى"، "سر حبى"، و"مبهزرش"، و"بتفل"، و"حبيب ضحكاتى"، "اللى باعنا"،

وعلى مستوى الديوهات الغنائية قدم راغب علامة، "بتغيب وبتروح" مع النجمة اللبنانية اليسا، و"تحرر" مع باسكال مشعلاني، و"أنا قلبى نار" مع نجوما، و"أنت ياغالى" مع ليجا وجود، و"ستاف" مع شاكيرا، و"أنا ضايع من دونك" مع أشجين نورى، ودويتوهين مع رجال وهما "قلبى احتار" مع الشاب فضيل و"يا حياتى" مع قصى.

أعرب المطرب اللبنانى راغب علامة عن سعادته بتفاعل الجمهور الواسع مع أغنيته الجديدة "شو عامل فى"، التى طرحها خلال شهر مايو الماضى، موجها الشكر لفريق عمل الأغنية على جهوده التى وصفها بالمذهلة.

وأكد راغب علامة، أن أغنية "شو عامل فى" عمل فنى مميز وما كان ليخرج بهذا الشكل بدون جهود فريق العمل، وأضاف "يغمرني كل الحب الذي تلقيته.. شكرا لجهود فريقنا المذهلة خلف الكواليس لخروج الأغنية بهذا الشكل المميز" ، متابعا "لم أكن لأفعلها بدونكم يا رفاق".

وحظيت أغنية المطرب اللبناني راغب علامة "شو عامل فى" التى طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت أكثر من مليونى مشاهدة، بعد نحو 10 أيام من طرحها، وفقا لأحدث الإحصائيات.



