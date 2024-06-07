القضاء ينتصر لـ إليسا.. مصير استمرار توزيع ألبوم "أنا سكّتين"

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت الفنانة إليسا في أحقية توزيع أحدث ألبوماتها “أنا سكتين”، والتي طرحته حديثًا عبر المنصات الموسيقية الشهيرة، وجقق نجاح جماهيري كبير ورواج واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي.

كتبت إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة “إكس”، بشأن قضيتها، قائلة:”لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة. النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء.”.

نجحت الفنانة اللبنانية إليسا في تحقيق إنتصار جديد خلال الساعات الماضية حيث حصلت على رفض قاضية الأمور المستعجلة في بيروت “هالة نجا ” الإستدعاء الذي تقدمت به شركة وتري مؤخراً من أجل وقف توزيع ألبوم إليسا الجديد “انا سكتين “، والذي مازال يحصد نجاحاته عبر مختلف المنصات وبناءً على هذا القرار لم تعد شركة وتري الموزع الحصري لأغاني إليسا.

كانت قد تعرضت قناة إليسا على يوتيوب للحذف، د ناشدت افنانة إليسا القضاء اللبناني لاستعادة القناة الختصة بها بما عليها من مواد غنائية وفيديوهات منذ سنوات، وسرقتها دون وجه حق، قائلة" حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي و تطبيق القانون و أوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام ، و بسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق و بتلزمه يترك صاحب الشركة و يقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. و للحديث تتمة".، ولم يبتُ في تلك القضية حتى الآن، خاصة مع طرح ألبوم أنا سكتين الذي لم يطرح عبر يوتيوب.

ضم ألبوم أنا سكتين 12 أغنية مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من مصر ولبنان، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

“ نظرات”: كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع، جلال حمداوي.

“ حظي ضحكلي”: كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"حلالي": كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

“خوليو وفيروز”: كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

“العقد” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

“شو كان بيمنعك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ.

“النظرة الأولى” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي

“بتمايل على الـ beat” من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل.

“فرحانة معاك” من كلمات نادر عبد الله، ألحان: ghokhan، توزيع أحمد إبراهيم.

“أنا سكّتين”، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

“كلو وهم”، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.