حفلات يونيو 2024| موعد ومكان حفل شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسين الجسمي، حفل غنائي صيفي في الإمارات، ضمن فعاليات الموسم الصيفي للحفلات الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل حسين الجسمي وشيرين عبد الوهاب في دبي

يقام الحفل في 21 من يونيو الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية شيرين عبد الوهاب الدهب

كانت أحدث أغاني شيرين من خلال “الدهب”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما، واحتوت الأغنية على مفردات عامية تستخدم باستمرار في الحديث اليومي ، وجاءت كلماتها كالآتي:"قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدّر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا".

أغنية حسين الجسمي مرة شكرا

اما حسين الجسمي فقد طرح “مرة شكرًا”، التي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان ياسر بوعلي، وتقول كلماتها “مررة شكراً ع المسافة والكلافة والفراق اللي أعافه ! ع اللي فيني .. وفـْ سنيني ! وكل شي بينك وبيني ! إنت ماقصرت فعلاً مررة شكراً شوف لك غيري وعاشر .. ماني أوّل .. ماني عاشر .. ياكثر عشّاق ذابوا .. في اللي حبّوهم وغابوا .. وش نقص منهم حبيبي .. غير جرح .. ومنْه طابوا .. هالحكي آخر شعوري وصار ردّك مو ضروري .. السكوت اليوم أهوَن مررة شكراً”

بجانب أغنية “الله يخليك لاهلك”، والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها: "الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك