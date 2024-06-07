رقص منة شلبي وغناء الهضبة.. لقطات من حفل زفاف جميلة عوض (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة جميلة عوض، مساء اليوم الخميس، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، والمقام داخل القلعة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والأقارب.

حضور نجوم الفن والمجتمع

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والمجتمع على حضور حفل زفاف جميلة عوض، أبرزهم الفنانة منة شلبي والفنان آسر ياسين، الفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد عز، الهضبة عمرو دياب والمطرب مصطفى قمر، والفنان خالد الصاوي، والمنتج محمد السبكي والفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عمرو يوسف، محمد حماقي، منى زكي وزوجها أحمد حلمي.

زفة على مزمار بلدي

ظهرت جميلة عوض مع زوجها يرقصان على الطبل والمزمار البلدي، خلال حفل الزفاف الذي يقام في القلعة.

قُبلة ورقصة رومانسية

شارك المونتير أحمد حافظ زوجته الفنانة جميلة عوض وصلة رقص رومانسية ومنح زوجته قُبلة، ضمن فقرات الزفاف، الذي أقيم في إحدى قاعات قلعة محمد علي.

مشاهد مؤثرة

التقطت كاميرات حفل الزفاف، مشاهد مؤثرة جمعت بين الفنانة جميلة عوض ووالدها المخرج عادل عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ، لحظة تسليمها له.



أحد سعد يغني في حفل الزفاف

أشعل المطرب أحمد سعد، أجواء حفل زفاف جميلة عوض، بغناء أشهر أغنياته التي طُرحت مؤخراً منها "ايه اليوم الحلو ده، وسع وسع، سايرينا يادنيا"

غناء الهضبة عمرو دياب

حرص المطرب عمرو دياب، على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، على المونتير أحمد حافظ، وقدم لهما عدة أغنيات رومانسية من ألبوماته الشهيرة.

مصطفى قمر يشعل أجواء حفل الزفاف

أحيا المطرب مصطفى قمر، حفل زفاف جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ، إذ أشعل الحفل بتقديم باقة من أغانيه وسط حالة كبيرة من الفرحة التي سيطرت على الحاضرين.



جميلة عوض ترقص مع منة شلبي وآسر ياسين

رقصت جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ مع منة شلبي وآسر ياسين على أغنية "اية اللي بيحصل ده" للمطرب الشعبي حكيم.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

بالفيديو.. جميلة عوض ترقص مع منة شلبي وآسر ياسين في حفل زفافها



20 صورة من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض