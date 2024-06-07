هالة صدقي تكشف عن تلقيها معايدة غريبة من فرقة إفريقية بعيد ميلادها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن تلقيها تهنئة من احدى الفرق الإفريقية الموسيقية بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت "صدقي"، مقطع فيديو لاحتفال الفرقة بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "إيه القمر والدلع ده وأجمل معايدة من أفريقيا.. شكرًا رهف لتعبك وشكرًا لجمهور السعودية".

وأضافت: "بختار لكم أجمل وأغرب المعايدات، يا رب تعجبكم زي ما عجبتني وفرحت بيها".

وتفاعل جمهور هالة صدقي مع التنهئة، وجاءت التعليقات كالتالي: "تحفة إنتي تستاهلي أكتر حبيبتي"، تستاهلي حب العالم كله يا هلوله يا حبيبتي"، "الملكة تختلف عن أي حد"، "تستاهلي يا صفصف"، "محبوبة الشعب صفصف"الماما أفريقيا تهنئ الماما صفصف".

واحتفلت هالة صدقي بعيد ميلادها الـ 63، ونشرت مقطع فيديو أوضحت خلاله تلقيها العديد من الهدايا بهذه المناسبة، ووجهت الشكر لكل جمهورها ومتابعيها.

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