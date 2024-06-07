شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تجهيز الفنانة جميلة عوض قبل حفل زفافها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة الشابة جميلة عوض في أبهى صورة لها خلال عملية التجهيز لحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وأيضا اللحظات الأولى للقاء زوجها قبل حفل الزفاف الذي أقيم مساء الخميس، في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وسط حضور كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها ونجوم الفن.

وحضر عدد من نجوم الفن والغناء حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، المقام بالقلعة، حيث حضر كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، اللذين أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي وأحمد حلمي ومنى زكي، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عمرو يوسف وكندة علوش، المنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي.

واحتفلت النجمة جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، منذ أيام قليلة، وسط أجواء عائلية وبحضور الأصدقاء والمقربين، كما تواجد النجم عمرو يوسف والذى كان شاهداً على عقد القران.

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.