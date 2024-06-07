شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل: أول مكافأة حصلت عليها 100 جنيه من الرئيس عبدالناصر وبعثة لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد فاضل الحاصل على جائزة النيل في الفنون لعام 2024، إن أول جائزة يعتز بها وكانت فارقة في حياته هي مبلغ 100 من الرئيس جمال عبد الناصر، موضحا أنه كان يعمل في التلفزيون العربي وقتها وراتبه 17 جنيها، وذات مرة تم إبلاغه بمكافاة 100 جنيه من رئاسة الجمهورية خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر وبعثة إلى ألمانيا.

وأضاف محمد فاضل، خلال حوار ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، أنه بعد عودته من ألمانيا قدم مسلسل القاهرة والناس، وكان أول ظهور لنور الشريف وقتها، وحقق نقلة له في مسيرته العملية، وعبر عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة، مؤكدا أن جائزة النيل لها قيمة كبيرة، خاصة أنها من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، لافتا إلى أن مصر بها مواهب عظيمة.

وأكد المخرج محمد فاضل، اعتزازه بمسيرته في الدراما مع المؤلف أسامة أنور عكاشة، قائلا: "الدراما لازم يكون فيها نوع من الجاذبية والمصريين بيحبوا المزيكا ولازم يكون غناء درامي ممزوج في العمل ومن نسيجه وليست دخيلة على العمل".