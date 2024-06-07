شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تتغزل فى فستانها بزفاف جميلة عوض: اللون الأزرق هو الأقرب للحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللي كريم بإطلالة مميزة خلال حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم مساء الخميس، في قلعة صلاح الدين في القاهرة، حيث ظهرت بفستان أزرق ومزين باللون الذهبي خلال تواجدها في الحفل.

ونشرت نيللي عبر حسابها على إنستجرام صور تواجدها بحفل زفاف جميلة عوض في القلعة، صحبتها بتعليق: "اللون الأزرق هو اللون الأقرب للحقيقة".



نيللي كريم في حفل زفاف جميلة عوض

وحضر عدد من نجوم الفن والغناء حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، المقام بالقلعة، حيث حضر كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، اللذان أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي وأحمد حلمي ومنى زكي، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عمرو يوسف وكندة علوش، المنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي.



نيللي مع العروسة جميلة عوض

يشار إلى أن الظهور الأول للفنانة نيللي كريم بعد إعلان طلاقها من هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق كان أثناء زيارتها لمعرض لوحات من أجل دعم ابنها يوسف الذى يشارك بأعمال له فى المعرض.



نيللي كريم في حفل زفاف جميلة عوض



نيللي كريم في حفل زفاف جميلة عوض



نيللي كريم في حفل زفاف جميلة عوض