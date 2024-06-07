أم كلثوم بالهولوجرام في مهرجان موازين 2024| الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة من الزمن الجميل ممزوجة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقف كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح مهرجان موازين “إيقاعات العالم” في دورته 19، الذي يضم عدد ضخم من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل أم كلثوم بالهولوجرام في مهرجان موازين 2024

ومن المقرر استخدام تقنية هولوجرام مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، في 23 يونيو الجاري على المسرح الوطني محمد الخامس، للاستمتاع بليلة طربية تحدث للمرة الأولى في فعاليات المهرجان.

نبذة عن تقنية “هولوجرام” وكيفية تفعيلها على المسرح

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لوجود كوكب الشرق على المسرح، واستخدمت بشكل سابق في الاوبرا المصرية، وعدد من الدول العربية.

فعاليات الدورة 19 من مهرجان موازين 2024

تبدأ فعاليات الدورة 19 في الفترة بين 21 حتى 29 يونيو، ويستضيف أصواتا غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.

تأسس مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات”.

ويخصص موازين أيضًا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجًا مجانيًا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلًا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.

يشكل مهرجان موازين، الذي تأسس سنة 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف جمعية مغرب الثقافات، الموعد الأبرز لعشاق الموسيقى من خلال استقباله خلال السنوات الأخيرة لجهور يقدّر بأزيد من مليوني ونصف المليون. باعتباره فرصة للاكتشاف والتبادل، يستقبل المهرجان سنويا بمدينتي الرباط وسلا أبرز الأسماء في الموسيقى العربية والإفريقية والدولية وكذا أفضل الفنانين المغاربة.

هذا ويمثل المهرجان فرصة مهمة للموسيقيين والمغنيين المغاربة لاسيما الشباب لإبراز مواهبهم. يشكل مهرجان موازين حدثا ثقافيا بامتياز، بحيث يدعم قيم المملكة المتمثلة في التسامح والانفتاح والاحترام والحوار، كما يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع نشاط المهنيين في قطاع السياحة وتطوير المهن المرتبطة بالموسيقى ونشاط المهرجانات. ووفاء منه تجاه القيم التي أُسس عليها، يساهم موازين في جعل الثقافة أكثر ديمقراطية بالمغرب وذلك بفضل الدخول المجاني ل 90 بالمائة من العروض سنويا. إذ مكن هذا الالتزام الدائم من استقبال أزيد من مليوني ونصف مليون متتبع خلال السنوات الأخيرة والبصم عن مكانته كثاني أكبر مهرجان موسيقي بالعالم والأول بالقارة الإفريقية.