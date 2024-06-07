شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى تونس الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، حفلاً غنائيًا يوم 3 يوليو الشهر القادم فى تونس، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور

وأحيا فريق كايروكى، حفل غنائى بحضور جماهيرى ضخم في الأردن الجمعة الماضية وذلك بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، لأول مرة في عمان، كما أحيا فريق كايروكى ومطرب الراب مروان بابلو حفلا غنائيا ضخما بعنوان "المحطة" يوم 18 مايو الشهر الماضى بالجامعة الأمريكية بالتجمع.

يذكر أنه يعرض للنجم أميرعيد حاليا مسلسل "دواعي السفر"، على منصة watch it الإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو" بجزأيه الاثنين.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.