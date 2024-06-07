بالفيديو.. جميلة عوض ترقص مع منة شلبي وآسر ياسين في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة جميلة عوض، مساء اليوم الخميس، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، والمقام داخل القلعة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والأقارب.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على حضور حفل زفاف جميلة عوض، أبرزهم الهضبة عمرو دياب والمطرب مصطفى قمر، والفنان خالد الصاوي، والفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد عز، والمنتج محمد السبكي والفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة منة شلبي والفنان آسر ياسين.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، أثناء رقص جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ مع منة شلبي وآسر ياسين على أغنية "اية اللي بيحصل ده" للمطرب الشعبي حكيم.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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