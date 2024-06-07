فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي بعد فوز مصر على بوركينا فاسو: "تراجع بدني واضح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز منتخب مصر على منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس باستاد القاهرة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "مبروك الـ ٣ نقاط.. شوط ثاني أيضا من طرف واحد ولكنه الطرف الآخر".

وتابع: "تراجع بدني واضح أشرنا إلى بوادره في نهاية الشوط الأول ظنا مني أنه دلع وتلكؤ لكن اتضح أن الفريق وقع بدنيا".

وأضاف: "التغيير الثاني تأخر.. نلعب شوط واحد ما ينفعش.. عاد القلق".

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات بالعلامة الكاملة، بينما توقف منتخب بوركينا فاسو عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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