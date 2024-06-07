شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سنوك تلعب دور البطولة في All Her Fault على Peacock والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النجمة العالمية سارة سنوك، الحائزة على جائزة الإيمي والجولدن جلوب، وجهتها القادمة بالمشاركة في بطولة مسلسل All Her Fault الجديد المقرر عرضه على منصة Peacock، بعد نجاحها الكبير في مسلسل Succession الذي اختتم عرضه مؤخراً عبر المنصة الأمريكية HBO.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن سنوك ستلعب دور البطولة والمنتج التنفيذي لسلسلة Peacock المثيرة القادمة بعنوان All Her Fault، وتعمل ميجان جالاجر ككاتبة ومبدعة ومنتجة تنفيذية للمشروع المقتبس من الرواية الأكثر مبيعًا التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة أندريا مارا.

وسبق وحصد مسلسل Succession جائزة أفضل مسلسل درامي في حفل توزيع جوائز الأيمي Emmys في دورته الـ75 التى اقيمت في يناير الماضي على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية، وهو المسلسل الأكثر ترشيحاً للجوائز قبل انطلاق الحفل بـ 27 ترشيحاً.

وكانت النجمة العالمية سارة سنوك قد حصدت جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في المسلسل الدرامي Succession، وحصد النجم العالمي كيران كولكين جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عن دوره فى نفس المسلسل.