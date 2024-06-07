ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مقطع فيديو وثقت من خلاله إستمتاعها بوقتها في جزر المالديف.

وأطلنت نسرين بفستان من عدة ألوان غلبت عليه اللون الفوشيا، واسع وطويل وبظهر مكشوف بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على شعرها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.

وغابت نسرين طافش عن حضور العرض الخاص الذي انطلق لفيلم "بنقدر ظروفك"، والذي يلعب بطولته الذكورية الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم لقائمة الأفلام المعروضة في دور العرض، قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

وقد سرت شائعات حول خلاف بين طافش والفيشاوي حول ترتيب الأسماء على تتر الفيلم وذلك لعدم تواجدها مع أبطال الفيلم للاحتفال معهم ومع صناعه والجمهور بهذا العرض وتغيبت الفنانة نسرين طافش، عن حضور العرض الخاص ولم تتواجد مع أبطاله للاحتفال به مع صناعه ومع الجمهور، ولكن الحقيقة أن غياب طافش كان بسبب سفرها إلى دبي، وعدم تواجدها في مصر في الوقت الحالي.

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان مكشوف الظهر.. نسرين طافش تستمتع بوقتها في المالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.