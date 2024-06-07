شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يشارك فى موسم سينما عيد الأضحى بـ ولاد رزق 3 وأهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد ممدوح تايسون في فيلمين خلال موسم موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حيث يشارك في فيلم ولاد رزق 3 مع الندوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، والمقرر طرحه في دور العرض الأيام المقبلة، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى .

ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

كما يشارك تايسون في بطولة فيلم أهل الكهف، والمقرر طرحه في دور العرض في عيد الأضحى، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.