أخيرًا، جنيفر لوبيز تستفيق على بعض الأخبار الجيّدة بعد سلسلة من الازمات

من الصعب أن تجد جنيفر لوبيز أخباراً جيّدة في وقت تواجه فيه احتماليّة الطلاق من بن أفليك بالاضافة الى إلغاء جولتها الفنية.

ولكن أخيرًا، لدى لوبيز ما تحتفل به وذلك بعدما حقق فيلمها الذي تمّ إصداره مؤخرًا على منصّة نتفليكس بعنوان “أطلس”، نجاحًا على منصة البث المباشر.

لعبت لوبيز دور البطولة في البطولة والمنتجة التنفيذية فيه أيضًا. ووفقًا لشركة تتبّع الجمهور التابعة لـ Netflix، Luminate، جلب فيلم “Atlas” أكبر عدد من المشاهدات في الفترة ما بين ٢٤ أيار/مايو – يوم عرضه لأول مرة – ٣٠ أيار/مايو.

أفادت شركة التحليلات أن الفيلم حصد ١.٣ مليار دقيقة بث و ١١ مليون مشاهدة خلال أسبوعه الأول على المنصة، متجاوزًا البرنامج التلفزيوني البريطاني الشهير “Bridgerton”، والذي كان ثاني أكثر البرامج مشاهدة في “كتالوج” نتفليكس.

بالإضافة إلى البيانات الصلبة، أشادت وسائل الإعلام العالمية مثل مجلة “فارايتي” بالفيلم وتفوّقه على المنافسة على الرغم من ضعف التقييمات.

في سياق مختلف، تشير أحدث التكهّنات إلى أن لوبيز وأفليك يمّران بأزمة في زواجهما ما أجبر المغنية على إلغاء جولتها “This Is Me… Live The Greatest Hits”، والتي كان من المفترض أن تقوم بها في الولايات المتّحدة.

ويبدو أن اشاعة الانفصال تمّ نفيها بعد آخر ظهور للثنائي معًا في عدد من الأماكن العامة، حيث شوهدت لوبيز وأفليك معًا يوم الأحد الفائت في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. كما شوهدا معًا وهما يحضران مباراة كرة سلّة للابن الأصغر للممثل، صموئيل، الذي يشاركه مع زوجته السابقة الممثلة جنيفر غارنر.

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وعلى الرغم من عدم وجود أي إظهار للمودة بينهما، إلا أن كلاً من لوبيز وأفليك كانا أكثر استرخاءً بشكل ملحوظ مقارنة بصورهما السابقة الاخيرة. فهل ينجحان بترميم علاقتهما أم سيفشلان ويعلنان طلاقهما رسميًا؟

ترجمة موقع الخليج 365