شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تدير ملهى ليلى فى فيلم اللعب مع الكبار وبدوية مع ولاد رزق 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس الفنانة أسماء جلال خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 بفيلمين، الأول اللعب مع العيال الذى تقدم فيه البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه، والفيلم الثاني هو ولاد رزق 3 – القاضية والذى تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film

فيلم اللعب مع العيال بطولة: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وتعيش أسماء جلال حالة من النشاط السينمائى حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين فى الوقت الحالى الأول هو شمس الزناتي مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني "وفيها إيه يعنى مع غادة عادل وماجد الكدوانى وميمى جمال وإخراج عمر رشدى.

وفى نفس الوقت تنتظر عرض 3 أفلام أخرى هى آل شنب المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العام الماضي، والفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس إضافة إلى فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتم تأجيله حتى الآن.