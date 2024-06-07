شكرا لقرائتكم خبر عن المشاكل الزوجية بين جينيفر لوبيز وبن أفليك مستمرة رغم ظهورهما معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك يمران بمرحلة صعبة فى زواجهما، حيث إن الصورة الأخيرة لهما تعطى المزيد من القوة للشائعات حول توجههما إلى الطلاق.

الصورة التى أثارت الضجة كانت خلال تقبيل بعضهما البعض، لكن فى الحقيقة وصل كل منهما فى سيارة منفصلة، وتعتقد خبيرة لغة الجسد بلانكا كوب، أن الأجواء بين بن وجين ودية"، لكن التفاعل يعطى علامات على وجود شىء ليس على ما يرام بينهما.

وأشارت الخبيرة حسبما نشر موقع geo.tv: "إنها قبلته على الخد، كما هو الحال عندما ترى صديقًا.. وحتى وقفته، والطريقة التي يميل بها جسده، هي أكثر رسمية من الرومانسية"، وأضافت "إذا كان الزوجان يواجهان صعوبات في العلاقة، فهذا أمر منطقي، فعندما تحب شخصًا ما، وتمر بوقت عصيب، فقد يظهر ذلك".

جاء ذلك بعد أن أعلنت جينيفر إلغاء الجولة القادمة This is Me…Live بسبب مشاكل شخصية، حيث كشفت عدة تقارير أجنبية، عن إلغاء الجولة الصيفية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، التي كان من المقرر لها أن تبدأها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويرجع سبب الإلغاء هو لقضاء مزيد من الوقت مع عائلاتها بحسب ما كشفت عنه النجمة في رسالتها أمس مع وسائل الاعلام العالمية والتي تناقلتها وعرضتها صحيفة فاريتي.

ووفقاً للتقرير فإن الذين قاموا بشراء تذاكر جولتها الصيفية من خلال Ticketmaster، سيتم استرداد التذاكر تلقائيًا بدون خصم أي رسوم إدارية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين اشتروا عبر مواقع إعادة البيع التابعة لجهات خارجية مثل Seat Geek وStubHub وVivid Seats سيتعين عليهم التواصل مع تلك الجهات لاسترداد أموالهم.

وسبق وتناولت عدة تقارير شائعة انفصال لوبيز عن بن أفليك، وسرعان ما تناقلت وسائل الاعلام تفاصيل الانفصال التى تمثلت في أخذ الثنائي فترة راحة بعد مواجهة مشاكل في التواصل وخلافات حول الشئون المالية والأبوة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Us Weekly، فإنهما يأخذان استراحة من زواجهما لإعادة تقييم علاقتهما.

وسبق كشف أحد المصادر المقربة عن أن قرار بن أفليك وجينيفر لوبيز بقضاء بعض الوقت منفصلين كان متبادلاً حتى يتمكنا من التغلب على خلافاتهما، وفي حديثه عن الثنائي، الذي عقد قرانهما فى عام 2022 بعد ما يقرب من عقدين من إلغاء خطوبتهما الأولى.