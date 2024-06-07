فن ومشاهير

ويل سميث يصور نفسه فى كواليس فيلم 4 Bad Boys.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يصور نفسه فى كواليس فيلم 4 Bad Boys.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرًا عن ظهور ويل سميث أثناء تصوير فيلمه الأخير Bad Boys 4، حيث تم التقاط صور للنجم البالغ من العمر 55 عامًا، فى الكواليس وهو يحمل مسدسًا بينما كان يحمل كاميرا كبيرة ملفوفة حول كتفيه وخصره ويدور بهما.

وأظهر مقطع الفيديو من وراء الكواليس ويل سميث وهو يرتدى سترة الشرطة، ويتقدم للأمام بنظرة جادة على وجهه والمسدس موجه للأمام.

Will Smith was seen bringing the action to the filming of his latest movie, Bad Boys 4

وفى المقطع المصور، يقوم ويل سميث بتدوير المعدات المرفقة بسلاسة لمواجهته قبل المضي قدمًا في ملاحقته للأشرار، حيث أدار الكاميرا مرة أخرى، وأطلق ويل سميث النار على هدفه.

The 55-year-old was captured on set holding a gun while carrying a large camera wrapped around his shoulders and waist

ويعود النجمان ويل سميث ومارتن لورانس إلى شاشة السينما بالجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة Bad Boys، المقرر طرحه في السينمات بتاريخ 14 يونيو الجاري.

The behind-the-scenes video showed Will, wearing a police vest, walking forward with a serious look on his face and the gun pointed forward

عُرض الجزء الأول من السلسلة عام 1995، ولعب ويل سميث دور "مايك لوري"، ولعب مارتن لورنس دور "ماركوس بورنيت"، وهما محققان من ميامي حققا في تهريب المخدرات وجرائم أخرى.

The Fresh Prince of Bel-Air alum seamlessly rotates the attached equipment to face him before moving on with his pursuit of the bad guys

وعلى جانب آخر شارك النجم العالمي ويل سميث - فى وقت سابق - متابعيه بمقطع فيديو يوثق من خلاله تلقيه هدية من شاب مصري من النوبة، حيث كان يتناول "سميث" بعض الطعام في أحد الفنادق ليفاجأ بتلقى هدية من شاب مصرى تتمثل في "أسورة"، وسرعان ما ارتداها وسط الحاضرين وتم توجيه الشكر له.

شاب مصري يهدي ويل سميث هدية فرعونية

شاب مصري يهدي ويل سميث هدية فرعونية

 

ويل سميث مع الهدية

ويل سميث مع الهدية

وسبق وكشف ممثل أمريكى أنه طلب من الفنان العالمى كريس روك أن يسخر من اللحظة التي صفعه فيها النجم العالمى ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 فى خلال فيلم Unfrosted، فى الحفل الذي أقيم في مارس 2022، حيث صفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدى نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث. ومن بعد الحادث، اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

وأصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".

وأثناء حديث الممثل في إحدى حلقات برنامج Fly On The Wall، تحدث عن مشهد أصلي أراد تضمينه في فيلمه الجديد الذى عرض على منصة نتفليكس، حيث صرح قائلا: "الشيء الآخر الذي أردت أن أفعله والذي كدت أن أفعله هو أن كريس روك سيكون مدير حفل توزيع جوائز Bowl & Spoon، وهو عرض جوائز خيالى يكرم الأفضل في حبوب الإفطار فى العمل، وقمنا بتصوير هذا المشهد بعد صفعة ويل سميث، حيث كنت سأطلب من شخص أن يأتي إلى المسرح وأطلب من كريس أن يلكمه فور وصوله".

الشاب المصري

الشاب المصري

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements