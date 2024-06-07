شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يصور نفسه فى كواليس فيلم 4 Bad Boys.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرًا عن ظهور ويل سميث أثناء تصوير فيلمه الأخير Bad Boys 4، حيث تم التقاط صور للنجم البالغ من العمر 55 عامًا، فى الكواليس وهو يحمل مسدسًا بينما كان يحمل كاميرا كبيرة ملفوفة حول كتفيه وخصره ويدور بهما.

وأظهر مقطع الفيديو من وراء الكواليس ويل سميث وهو يرتدى سترة الشرطة، ويتقدم للأمام بنظرة جادة على وجهه والمسدس موجه للأمام.

وفى المقطع المصور، يقوم ويل سميث بتدوير المعدات المرفقة بسلاسة لمواجهته قبل المضي قدمًا في ملاحقته للأشرار، حيث أدار الكاميرا مرة أخرى، وأطلق ويل سميث النار على هدفه.

ويعود النجمان ويل سميث ومارتن لورانس إلى شاشة السينما بالجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة Bad Boys، المقرر طرحه في السينمات بتاريخ 14 يونيو الجاري.

عُرض الجزء الأول من السلسلة عام 1995، ولعب ويل سميث دور "مايك لوري"، ولعب مارتن لورنس دور "ماركوس بورنيت"، وهما محققان من ميامي حققا في تهريب المخدرات وجرائم أخرى.

وعلى جانب آخر شارك النجم العالمي ويل سميث - فى وقت سابق - متابعيه بمقطع فيديو يوثق من خلاله تلقيه هدية من شاب مصري من النوبة، حيث كان يتناول "سميث" بعض الطعام في أحد الفنادق ليفاجأ بتلقى هدية من شاب مصرى تتمثل في "أسورة"، وسرعان ما ارتداها وسط الحاضرين وتم توجيه الشكر له.

شاب مصري يهدي ويل سميث هدية فرعونية

ويل سميث مع الهدية

وسبق وكشف ممثل أمريكى أنه طلب من الفنان العالمى كريس روك أن يسخر من اللحظة التي صفعه فيها النجم العالمى ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 فى خلال فيلم Unfrosted، فى الحفل الذي أقيم في مارس 2022، حيث صفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدى نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث. ومن بعد الحادث، اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

وأصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".

وأثناء حديث الممثل في إحدى حلقات برنامج Fly On The Wall، تحدث عن مشهد أصلي أراد تضمينه في فيلمه الجديد الذى عرض على منصة نتفليكس، حيث صرح قائلا: "الشيء الآخر الذي أردت أن أفعله والذي كدت أن أفعله هو أن كريس روك سيكون مدير حفل توزيع جوائز Bowl & Spoon، وهو عرض جوائز خيالى يكرم الأفضل في حبوب الإفطار فى العمل، وقمنا بتصوير هذا المشهد بعد صفعة ويل سميث، حيث كنت سأطلب من شخص أن يأتي إلى المسرح وأطلب من كريس أن يلكمه فور وصوله".

الشاب المصري