شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب صاحبه.. تايلور سويفت تدافع عن ليدى جاجا بعد انتشار شائعات حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية تايلور سويفت لا تترك أصدقاءها أبدًا في مأزق، وقد أثبتت ذلك من خلال كتابة تعليق أسفل منشور زميلتها النجمة ليدي جاجا تنتقد فيه أولئك الذين ينشرون شائعة الحمل عنها.

تعرضت نجمة The Joker: Folie à Deux لانتقاد شديد كونها حامل على ما يبدو بعد أن أثارت صور حفل زفاف شقيقتها ناتالي جيرمانوتا في ولاية ماين، التكهنات.

لكن النجمة البالغة من العمر 38 عامًا، نفت الشائعات من خلال منشور على Tiktok، وفي الوقت نفسه، كتبت تايلور: "هل يمكننا أن نتفق جميعًا على أن التعليق على جسد المرأة يعد أمرًا عدوانيًا لا تدين جاجا لأى شخص بتفسير ولا أي امرأة أيضًا".



تايلور وجاجا

وعلى جانب آخر تحدثت النجمة العالمية ليدي جاجا - فى وقت سابق - خلال العرض الأول لفيلم Chromatica Ball، أنها كانت تعمل بجد على ألبومها السابع، وأنها كانت متواجدة يوميًا في الاستوديو، مضيفة أنه "لا يشبه أي شيء صنعته من قبل".

وتابعت في تصريح لـ Entertainment Tonight عندما طلب منها قول شيء لم تصرح به من قبل، أكدت أنها قدمت سابقا خمسة عروض أثناء إصابتها بفيروس كورونا، موضحة: "وضعت سلامة طاقمي أولاً، وشاركت إصابتي مع جميع فريقي، لأنني لا أريد أن يشعر أي شخص بعدم الارتياح في العمل".

وعن سبب قيامها بذلك أوضحت: "لم أرغب فى خذلان جميع المشجعين، الطريقة والتي رأتها بها أيضًا هي أن المعجبين جميعًا يعرضون أنفسهم للأذى كل يوم يأتون فيه إلى العرض".

كما ذكرت ليدي جاجا عن أهمية معجبيها ومدى الراحة التي يشعرون بها. قالت: "يمكن أن تشعر في هذه الصناعة بالعزلة الشديدة في بعض الأحيان، لكنني لا أشعر أبدًا بالوحدة عندما أكون مع معجبي".