شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تشارك متابعيها أبرز لقطاتها فى حفل زفاف جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت الفنانة حلا شيحة الأنظار خلال حضورها حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذى أقيم داخل القلعة، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة، وحرصت على التصوير مع أصدقائها من داخل الوسط الفنى منهم عمرو دياب، يسرا، لبلبة، أحمد سعد، مصطفى قمر، أمير عيد.

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.



حلا شيحة وأحمد سعد

أما المونتير الكبير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديراً لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال النجمة جميلة عوض فى السينما هو فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.