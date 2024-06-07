مي عز الدين تكشف آخر تطورات وضع والدتها الصحي

طمأنت الممثلة المصرية، مي عز الدين، جمهورها على صحّة والدتها التي تعرّضت لوعكة صحية منذ أيام قليلة.

في هذا السياق ، صرّحت عز الدين لـ “القاهرة ٢٤”، “أن صحة والدتها حالياً أصبحت افضل بكثير عن الأيام الماضية”. شاكرةً جميع الذين سألوا عنها وتمنوا لها الشفاء.

وكانت مي عز الدين قد شاركت متابعيها حول شعورها بالقلق على صحّة والدتها، حيث طلبت في منشور من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.

في السياق نفسه، صرّحت مي عز الدين في وقت سابق، ان والدتها تعاني منذ عدة أشهر، من مشاكل صحية في الكلى، ما استدعى خضوعها لجلسات غسيل الكلى. وهذا ما إضطرها الى عدم التعاقد على أي أعمال جديدة في الفترة الماضية.

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نذكر ان مي عز الدين تستعد للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان “الأميرة” من تأليف محمد سيد بشير، ومن المقرّر ان يُعرض خارج الموسم الرمضاني.