تشييع جثمان المخرج محمد لبيب بمسجد نصر الإسلام.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم، تشييع جثمان المخرج المسرحي محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة، بعد صلاة الجمعة، من مسجد نصر الإسلام بميدان فيكتوريا بشبرا مصر، والدفن بمقابر أسرته في باب الوزير بصلاح سالم، ويقام العزاء مساء بنفس المسجد.

المخرج عادل حسان ينعي محمد لبيب

ونعى المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، المخرج المسرحي محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، الخميس.

وقال حسان، "أخويا وصاحبي وعشرة 30 سنة محمد لبيب - المخرج ومدير دار عرض مسرح الطليعة مشي، البقاء لله، الله يرحمك، هتوحشني قوي يا لبيب". داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من هو المخرج محمد لبيب؟

محمد لبيب، سبق وتولى منصب مدير دار عرض المسرح العائم الصغير التابعة لفرقة مسرح الشباب‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح‏، كما تولى منصب ‏مدير دار عرض مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح‏.

عمل محمد لبيب، باحثًا للثقافة المسرحية بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد دفعة 2001، وعمل مخرجا بالعديد من فرق الثقافة الجماهيرية والفرق المستقلة، كما اختير كعضو لجان تحكيم بعدد من المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.