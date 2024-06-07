“الثقافة” تختتم الدورة التدريبية لوحدة حقوق الإنسان لتعزيز مهارات رصد الإيجابيات ومتابعة الشكاوى



ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، لتدريب منسقي وحدة حقوق الإنسان بجميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وتفعيل دورها.

تعزيز قدرات المشاركين في مجال حقوق الإنسان

هدفت الدورة التي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكتابة ومتابعة التقارير الخاصة بوحدة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وشملت الدورة عددًا من المحاور الرئيسية، منها " التعريف بمفهوم حقوق الإنسان والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الأساسية ذات الصلة،الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والأليات الإقليمية، الترابط بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026".

تدريب عملي على متابعة تنفيذ النتائج

كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا على متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة الثقافة في الاستراتيجية، والتي تشمل ، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

الكيلانى: تساهم في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرها بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الدكتورة نيفين الكيلاني

وفي ختام الدورة، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أهمية دور وحدة حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرها، و رصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها و الرد عليها، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

و أعربت وزيرة الثفافة عن شكرها وتقديرها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتعاونها المثمر في تنظيم هذه الدورة التدريبية، مشيدة بالجهود المتميزة للمدربين والمشاركين.

أشرف على التدريب الأستاذة فيفيان مراد والأستاذ محمد خليل، ممثلان عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، و نظم الدورة الدكتور الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة.