عرض استثمائي لـ "علم" في مهرجان جمعية الفيلم.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض فيلم "علم" للمخرج فراس خوري، مساء اليوم، الجمعة، ضمن مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ 50.

ويعقب الفيلم ندورة تديرها الناقدة صفاء الليثي، ويأتي عرض الفيلم استثنائي لليوبيل الذهبي.

قصة فيلم علم

تدور الأحداث حول تامر، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى "عَلَم" تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم علم

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.

من هو المخرج فراس خوري؟

فراس خوري مخرج فلسطيني، تخرج بدرجة البكالوريوس في السينما، يملك في رصيده العديد من الأفلام القصيرة، من بينها: سبعة أيام في دير بولس (2007) وصفّير (2010)، وفي عام 2019، انتهى من فيلمه القصير اجرين مارادونا الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي.

قام بتدريس التعبير السينمائي في مدرسة السينما في مسرح الحرية بمخيم اللاجئين في جنين، وجامعة الناصرة وجمعية المشغل للثقافة والفنون في حيفا، وفي تونس أيضاً.

فراس خوري هو عضو مؤسس في مجموعة فلسطينما التي تهتم بإقامة ورش لصناعة الأفلام وعروض في مختلف المدن الفلسطينية.