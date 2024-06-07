سلوى عثمان ضيفة "بالخط العريض" .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنانة سلوى عثمان في حلقة خاصة، من برنامجها بالخط العريض تحت عنوان أصحاب المواهب الذين لم يحققوا نجومية الصف الأول، وذلك اليوم الجمعة على شاشة الحياة .

وتكشف عثمان خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس في حياتها الشخصية والفنية، وتؤكد أن مسلسل حق عرب في رمضان الماضي هو الأقرب إلى قلبها كما تكشف حقيقة القلم الذي ضربته لأحمد العوضي في أحد مشاهد المسلسل وكيفية رد العوضي عليها.

سلوى عثمان تكشف علاقتها بـ عادل إمام

كما تكشف سلوى عثمان خلال اللقاء عن سر علاقاتها بالفنان عادل إمام خاصة بعد التمثيل معه في فيلمي رسالة الى الوالي والجردل والكنكة، مؤكده أنه فنان ملتزم ويساعد الآخرين.

كما توضح خلال اللقاء طبيعة علاقاتها بالفنان الراحل نور الشريف والفنان يحيي الفخراني، وتوجه سلوى عثمان رسالة الى المنتجين وتكشف سبب ضيقها منهم خاصة بعد تصدر أسماء فنانين أصغر منها في السن تترات المسلسلات قبلها.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، على شاشة الحياة ويذاع في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.