جميلة عوض ترد على تهنئة تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ردت الفنانة جميلة عوض على تهنئة النجم تامر حسني لها، بمناسبة عقد قرانها، على المونتير أحمد حافظ.

وأعادت جميلة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام نشر تهنئة تامر، والتي كتب فيها "مليون مبروك أجمل جميلة عوض وحبيبي المحترم أحمد حافظ"، وكتبت في ردها "يا تيمو الله يبارك فيك".

جدير بالذكر أن جميلة عوض احتفلت بعقد قرانها في جو أسري يوم الاثنين الماضي، وأقيم مساء الخميس حفل زفافها، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، عمرو دياب، أحمد فهمي، روجينا، أشرف زكي، ميرفت أمين، عمرو يوسف، آسر ياسين، منى زكي، لقاء سويدان، حلا شيحة، درة، نجلاء بدر.