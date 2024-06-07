بعد حفل زفافها.. جميلة عوض تعلق على تهنئة نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت الفنانة جميلة عوض على تهنئة النجمة نيللي كريم لها بمناسبة حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس الخميس على المونتير أحمد حافظ.

وأعادت جميلة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام نشر تهنئة نيللي، والتي كتبت فيها "ربنا يحميكي حبيبتي.. مبروك"، وعلقت العروس "حبيبتي نونا.. شكرا".

جدير بالذكر أن جميلة عوض احتفلت بعقد قرانها في جو أسري يوم الاثنين الماضي، وأقيم مساء الخميس حفل زفافها، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، عمرو دياب، أحمد فهمي، روجينا، أشرف زكي، ميرفت أمين، عمرو يوسف، آسر ياسين، منى زكي، لقاء سويدان، حلا شيحة، نجلاء بدر، درة.