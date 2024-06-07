شكرا لقرائتكم خبر عن نورا فتحى تطرح أغنية تحمل اسمها على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة المغربية البوليودية نورا فتحى أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "نورا"، والتى تصدرت تريند "يوتيوب" فور طرحها بساعات، والأغنية تمزج بين جذورها المغربية والكندية والهندية فى سيمفونية رائعة، حيث تمتزج الإيقاعات المغربية مع الألحان المعاصرة، بينما تختلط كلماتها بسلاسة بين الإنجليزية والدارجة (العربية المغربية).

وقالت نورا فتحى فى تصريحات صحفية: "لقد كان إنتاج NORA بمثابة رحلة مذهلة بالنسبة لى، وتعبّر الأغنية عن كيفية بناء كلّ من المغرب وكندا والهند لهويتي الخاصة، وهي طريقتي لمشاركة تراثي وقصة نجاحي الشخصية مع العالم، آمل أن تلهم هذه الأغنية الجميع لاحتضان هواياتهم الفريدة والاحتفال بتنوعهم وإيجاد الفرح فى خلفياتهم الثقافية".

وكانت النجمة المغربية البوليودية نورا فتحى خطفت الأنظار فى حفل نهائى كأس العالم 2022، الذى أقيم بدولة قطر، وغنت نورا فتحى مع عدد من نجوم الغناء من الوطن العربى والعالم، منهم بلقيس ودافيدو وعايشه وأوزونا وجيمس ونورا فتحي ورحمة رياض، وقدمت استعراض مصاحب للغناء نال إعجاب الجمهور الحاضر.

ولدت نورا فتحي، المقيمة في الهند، في تورنتو بكندا لعائلة ذات أصول مغربية، صنعت اسمها لأول مرة كممثلة بوليوود، وأظهرت تنوعها من خلال الظهور في الأفلام الهندية والتيلجو والتاميلية والمالايالامية، وهي تتقن العديد من اللغات الأخرى، بما في ذلك اللغة الدارجة والعربية والإنجليزية والفرنسية.

كان أول ظهور للفنانة نورا فتحى في سينما بوليوود من خلال فيلم زئير: بُبُور سونداربانس “Roar: Tigers of the Sundarbans”، وحازت على شهرة واسعة في سينما تيلوجو بأدائها لرقصات في أفلام هندية مثل المزاج “Temper”، باهولبالي “Baahubali” وكيك 2 “Kick 2” ، غارمي “Street dancer 3d” ، ساكي ساكي “Batla house”.

كما أدت نورا فتحى بطولة العديد من الأعمال الناجحة أبرزها “Pachtaoge” و”Chhor denge” و”Naach meri rani”و “Maarjavaan”، وقدمت أغاني بصوتها أبرزها Pepeta وDilbar arabic كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج أحسن الراقصين في الهند “India's best dancer” وتعتبر نورة فتحي أول عربية تجتاز حاجز المليار مشاهدة عن كليب ديلبر.