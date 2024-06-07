شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن يتألقن فى حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذى أقيم أمس بالقلعة، منهم النجمة منى زكى، منة شلبي، لبلبة، إيمي سمير غانم، حلا شيحة وشقيقتها، نيللي كريم، نجلاء بدر، الفنانة شيرين، كندة علوش، شيرين رضا.

كما حضر أيضا مصطفى قمر، وأحمد سعد، أحمد فهمي، أحمد حلمي، وحسن الرداد، كريم فهمي وزوجته، عمرو يوسف، عمرو دياب، أحمد عز، وغيرهم من الفنانين.

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

أما المونتير الكبير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديراً لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال النجمة جميلة عوض فى السينما هو فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.



زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ



حلا شيحة من زفاف جميلة عوض



حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ



منة شلبي ومصطفى قمر



شيرين ومصطفى قمر



حسن الرداد وايمي سمير غانم



فرح جميلة عوض



أحمد حلمي وأشرف زكي



نيللي كريم ومنى زكي



عمرو يوسف وكندة علوش وشيرين رضا



منى زكي ونيللي كريم



كريم فهمي وزوجته ولبلبة