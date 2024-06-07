بعد تعرضها لأزمة صحية.. ميّ عز الدين تكشف تطورات حالة والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عز الدين تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعدما أعلنت تعرّضها لوعكة صحية شديدة الأحد الماضي، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت مي إن حالة والدتها الصحية تحسّنت كثيراً، وشكرت كل مَن سأل عنها ودعا لها بالشفاء، موضحةً: “والدتي الحمد لله صحتها أحسن من الأيام الماضية، وألف شكر لكل مَن سأل عنها”.

وكانت مي قد طلبت من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء، وذلك من خلال نشر صورة لهما معاً عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع “إنستغرام”، والتعليق عليها بالقول: “أرجو الدعاء لأمي بالشفاء العاجل”.

وكان آخر أعمال مي عز الدين الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل “سوق الكانتو”، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، مع عدد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ضياء عبد الخالق، سلوى عثمان، شريف إدريس، عمران محمد، شيرين، إسلام حافظ، يسرا كرم، ندى موسى، طاهر الحكيم، تامر نبيل، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.