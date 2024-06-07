هند صبري تكشف مفاجآت جديدة في “مفترق طرق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة هند صبري عن مفاجأة جديدة، خلال حديثها عن كواليس مسلسلها الجديد “مفترق طرق”، والذي يُعرض حالياً عبر منصة “شاهد”.

وقالت هند عن شخصيتها في العمل: “هي ليست شخصية قوية بل تظل لفترة طويلة لا تفهم ما يدور حولها، فهي تمثّل دائماً دور الضحية، لكن هل ستُكمل في دور الضحية أم تتحول لتأخذ دور الصياد؟”.

أما المفاجأة التي كشفت عنها هند صبري فهي أن دراستها الجامعية كانت المحاماة، وهي المهنة التي تمارسها في مسلسل “مفترق طرق” قائلةً: “دور المحامية تأخر في مسيرتي الفنية رغم أنها مهنتي الأصلية ومجال دراستي”. وتابعت: “وأخيراً استرجعت أيام الجامعة من خلال تقديم دور يرتكز على القانون والمرافعات في القضايا، كما استرجعت المعلومات القانونية المكتوبة كلها في السيناريو، ولذلك لم أشعر بالغربة مثل الممثلين الآخرين في المسلسل لأنهم لم يدرسوا المحاماة، فكانوا يستغربون المصطلحات القانونية وأنا أشرحها لهم معانيها”.

مسلسل “مفترق طرق” من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، ويشارك في بطولته كل من: إياد نصار، ماجد المصري، جُمانه مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، محمود الطيب…، وهو من إنتاج مجموعة “كاريزما”، التي حصلت على الحقوق من شركة Paramount Global Content Distribution صاحبة الملكية الفكرية.