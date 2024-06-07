بعد غياب سنوات.. أنغام تعود إلى “مهرجان موازين” في المغرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غيابها لسنوات طويلة عن”مهرجان موازين الدولي”في المغرب، ستُحيي النجمة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات هذا المهرجان، في 21 حزيران (يونيو) الجاري على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط.

ونشرت أنغام عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لبوستر الحفل، مع التعليق: “في منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربي الحبيب في انتظاركم يوم ٢١ يونيو في مهرجان موازين”.

ويُشكّل هذا الحفل عودةً مُنتظرةً لأنغام إلى مسرح “موازين” بعد غيابٍ دام سنوات، حيث سبق أن أطربت الجمهور المغربي بحضورها الاستثنائي في دورات سابقة من المهرجان.

ومن المتوقع أن يشهد حفل أنغام في “مهرجان موازين” حضوراً جماهيرياً كثيفاً من مختلف أنحاء المغرب والوطن العربي، ممن يتشوّقون لسماع صوتها.

وتمثّل مشاركة أنغام في “مهرجان موازين” إضافة قيّمة الى هذا الحدث الفني الضخم، الذي يُعد من أهم المهرجانات الموسيقية في الوطن العربي، حيث يتيح منصةً للتبادل الثقافي بين مختلف الشعوب، ويقدّم عروضاً غنائية متنوّعة ترضي كل الأذواق.

يُذكر أن أنغام أحيت أخيراً وبمشاركة الفنان تامر عاشور حفلاً ضخماً في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقدّمت خلاله عدداً كبيراً من أغانيها المميزة والتي طلب الجمهور سماعها.