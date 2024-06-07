بالصور – الظهور الأول لنيللي كريم بعد طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أُقيم مساء أمس (الخميس) في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، الظهور الأول للفنانة نيللي كريم بعد انفصالها عن زوجها الفنان وبطل الإسكواش السابق هشام عاشور.

وظهرت نيللي في الحفل بمعنويات عالية، والتقطت الصور مع العروس وعدد من زملائها الفنانين، أبرزهم الفنانة منى زكي.

وحضر حفل الزفاف الفنانون: أحمد حلمي، منى زكي، أحمد عز، عمرو يوسف، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، كندة علوش، حلا شيحة وشقيقتها رشا، أحمد السبكي، كريم السبكي، نجلاء بدر، خالد الصاوي، كريم فهمي، شيرين، آسر ياسين، يسرا، ورامي شقيق هشام عاشور .

وانفصلت نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور، الجمعة 31 أيار (مايو) الماضي، بعد زواج استمر عامين ونصف العام، وكانا قد تزوجا في آب (أغسطس) من عام 2021، وأقم حفل زفافهما في الساحل الشمالي.