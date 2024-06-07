فنانة شهيرة تكشف سبب توقّف مشروعها مع منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي، كشفت الفنانة رحمة أحمد سبب توقف تصوير أحدث أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يجمعها بالفنانين منى زكي وطه دسوقي.

وقالت رحمة: “أشارك في عمل من بطولة الجميلة منى زكي، التي أكنّ لها كل الحب والاحترام، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا ولانشغال أحد أبطال العمل تأخرنا في البدء بالتصوير، ولكن نحاول ضبط الوقت المناسب لبدئه”، وأضافت: “دوري سيكون مع طه دسوقي وأنا أحبه كثيراً، لكننا لم نستقر حتى الآن على اسم نهائي للعمل، ولكنه سيكون لايت كوميدي”.

وكشفت رحمة عن بعض الصفات المشتركة بينها وبين شخصية “مربوحة” التي قدّمتها في مسلسل “الكبير أوي”، قائلةً: “فيَّ صفات كثيرة من شخصية “مربوحة”، فأنا لديّ نفس قصر قامتها وانفعالها وحركتها السريعة جداً، لكن الجمهور يراني طويلة في المسلسل”.

يُذكر أن رحمة أحمد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “الكبير أوي 8″، وهو يضم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد مكي، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حاتم صلاح…، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي، إضافة الى ظهورها ضيفةَ شرفٍ في مسلسل “أشغال شقة”، من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.